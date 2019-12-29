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Диабет у мышей вылечили стволовые клетки

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Ученым удалось нормализовать уровень сахара в крови животных.

Сахарный диабет у мышей полностью вылечили стволовые клетки. Новую методику предложили американские ученые. Они опубликовали результаты собственного эксперимента в научном журнале Nature Biology. Исследователям удалось превратить плюрипотентные стволовые клеток человека в бета-клетки поджелудочной железы. Последние в свою очередь стали вырабатывать инсулин, после чего их трансплантировали мышам.

У мышей был очень тяжелый диабет с показаниями более 500 миллиграммов на децилитр крови

рассказали иностранцы

Напомним, что данный показатель является смертельным для человека. После операции уровень глюкозы в крови животных нормализовался за две недели.

Ранее синхронизация двух отделов мозга помогла макакам отдать еду сородичам.

Теги: диабет, мыши, наука, стволовые клетки, ученые
Категории: Картина дня, Тема дня, Лента новостей, Мировые новости, Новости России,

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