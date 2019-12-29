Диабет у мышей вылечили стволовые клетки

Ученым удалось нормализовать уровень сахара в крови животных.

Сахарный диабет у мышей полностью вылечили стволовые клетки. Новую методику предложили американские ученые. Они опубликовали результаты собственного эксперимента в научном журнале Nature Biology. Исследователям удалось превратить плюрипотентные стволовые клеток человека в бета-клетки поджелудочной железы. Последние в свою очередь стали вырабатывать инсулин, после чего их трансплантировали мышам.

У мышей был очень тяжелый диабет с показаниями более 500 миллиграммов на децилитр крови рассказали иностранцы

Напомним, что данный показатель является смертельным для человека. После операции уровень глюкозы в крови животных нормализовался за две недели.

Ранее синхронизация двух отделов мозга помогла макакам отдать еду сородичам.