Депутаты ЗакСа приняли новый Генплан Петербурга во втором чтении

Был принят ряд правок в документ.

Новый Генплан Петербурга приняли депутаты Законодательного Собрания (ЗакСа) во втором чтении 13 декабря. Были внесены поправки, сообщил председатель парламента Александр Бельский в своем tg-канале.

В частности, по просьбе петербуржцев Шуваловский лес переведен из зоны жилой застройки в рекреационную. Бельский подчеркнул, что городской ЗакС "всегда старается идти навстречу пожеланиям о сбережении зеленых зон Северной столицы".

Кроме того, в ответ на обращение горожан участок вокруг станции метро "Политехническая" остается в статусе зоны транспортной инфраструктуры.

Парламентарии сочли, что деловая застройка этого пространства создаст дополнительные проблемы с транспортным обслуживанием жителей района. Александр Бельский, председатель ЗакСа Петербурга

Третья поправка касается сокращения сроков строительства станции "Экспофорум", а четвертая – выделения наиболее подходящего места для возведения зданий налоговой инспекции и волейбольной школы в Калининском районе.

Напомним, что проект нового Генплана 31 октября утвердил Смольный.

Ранее мы рассказывали о том, что депутаты ЗакСа отказались включить Сад на Неве в перечень ЗНОП.

Фото: Piter.TV