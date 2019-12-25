Депутаты ЗакСа отказались включить Сад на Неве в перечень ЗНОП

Также не нашло поддержку предложение фракции "Яблоко" о защите территории сквера в Кузнечном переулке.

В среду, 6 декабря, депутаты ЗакСа Северной столицы рассмотрели во втором чтении законопроект о внесении изменений в закон о зеленых насаждениях общего пользования (ЗНОП). Всего авторы инициативы предложили 35 поправок к документу.

Так, в перечень ЗНОП было предложено внести Сад на Неве в центре города, где планировали основать судебный квартал. Большинство депутатов не поддержали такую идею, как и предложение фракции "Яблоко" о защите территории сквера в Кузнечном переулке.

Отметим, что закон о ЗНОП был вынесен на обсуждение в петербургском ЗакСе в конце прошлого месяца. Судя по документу, в городе на Неве намерены создать 400 новых зеленых зон.

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Фото: Правительство Петербурга