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Беглов назвал новый Генплан Петербурга одним из главных достижений 2023 года
Сегодня, 19:39
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Беглов назвал новый Генплан Петербурга одним из главных достижений 2023 года

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Отметим, что Генплан города одобрен правительством Северной столицы и принят депутатами ЗакСа в первом чтении.

При подведении предварительных итогов 2023 года на заседании Экспертного совета по стратегическому развитию 5 декабря губернатор Александр Беглов назвал новый Генплан Петербурга до 2040-го одним из главных достижений. Об этом сообщили в пресс-службе Смольного 5 декабря.

Отметим, что Генплан города одобрен правительством Северной столицы и принят депутатами ЗакСа в первом чтении. Остались второе и третье парламентские чтения, и при положительной оценке документ территориального планирования может обрести силу закона до конца года. 

По словам губернатора Александра Беглова, новый Генплан дает четкий образ сбалансированного и гармоничного города, а также содержит несколько принципиально новых моментов. Один из них связан с успехами в решении важнейшей социальной проблемы – ликвидации накопленного дефицита социальных объектов.

Пресс-служба Смольного

Напомним, что в рамках нового Генерального плана разработали и утвердили проект планировки территории для строительства Большого Смоленского моста, планируют озеленить Петербург на 29%возведут путепроводы и тоннели. Ранее проект утвердил Смольный.

Фото: Piter.TV

Теги: александр беглов, генплан петербурга
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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