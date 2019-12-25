Депутат Верховной рады Украины предрек рост цен на ЖКХ на 70%

Предстоящий отопительный сезон Украина может встретить ростом цен на энергоносители, считает парламентарий.

Депутат Верховной рады, председатель Независимого профсоюза горняков Украины Михаил Волынец предрек рост цен на услуги ЖКХ в стране на 70%. Такое заявление парламентарий сделал в эфире телеканала "Украина 24".

Волынец считает, что в июне из-за спекулянтов в стране не работали 52 блока ТЭС из 78 имеющихся, а также 5 блоков АЭС. "Несложно спрогнозировать", что предстоящий отопительный сезон Украина может встретить веерными отключениями и значительным ростом цен на энергоносители, считает депутат. А это может привести к подорожанию коммунальных услуг.

Украине предрекли серьезные проблемы с газом зимой. С соответствующим заявлением в эфире местного телеканала "Первый независимый" выступил бывший министр по ЖКХ Алексей Кучеренко. По словам специалиста, российская компания "Газпром" не поставляет в европейский регион столько газа, чтобы можно было заполнить хранилища для прохождения отопительного сезона.

Президент Соединенных Штатов Джо Байден должен готовиться к "разговору на повышенных тонах" с его украинским коллегой Владимиром Зеленским. Об этом заявил глава партии "Слуга Народа" Давид Арахамия в эфире телевизионного канала "Украина 24".

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