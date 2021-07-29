В Раде предсказали разговор Зеленского и Байдена "на повышенных тонах"

Поводом для этого может стать соглашение США и ФРГ по поводу "Северного потока - 2".

Президент Соединенных Штатов Джо Байден должен готовиться к "разговору на повышенных тонах" с его украинским коллегой Владимиром Зеленским. Об этом заявил глава партии "Слуга Народа" Давид Арахамия в эфире телевизионного канала "Украина 24".

По его словам, поводом для этого может послужить отказ американских властей препятствовать строительству трубопровода "Северный поток - 2".

США сегодня во многом недооценивают, а может, делают вид, что недооценивают, удар, который они наносят таким поступком. На дипломатическом языке говорят, что "мы глубоко встревожены" и т. п., а недипломатическим люди говорят, как есть. Давид Арахамия, председатель партии "Слуга Народа"

Он подчеркнул, что данная ситуация должна заставить американского лидера посмотреть на ситуацию "глазами своего партнера" и ввести новые ограничения против СП-2. По словам Арахамии, в настоящее время Киев получает письма от конгрессменов Соединенных Штатов, которые недовольны соглашениям с ФРГ по газопроводу.

Ранее мы сообщали, что сенаторы-республиканцы выдвинули ультиматум Байдену из-за "Северного потока - 2".

Видео: Youtube / Украина 24