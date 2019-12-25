Сенаторы-республиканцы выдвинули ультиматум Байдену из-за "Северного потока - 2

Они пригрозили заблокировать назначения в министерство финансов США.

Группа из двенадцати сенаторов-республиканцев Соединенных Штатов поставила ультиматум Министерству финансов и администрации президента государства. Об этом пишет агентство Bloomberg со ссылкой на письмо сенаторов главе Минфина США.

Согласно данным СМИ, они потребовали ввести новые ограничения в отношении газопровода "Северный поток – 2", который, по словам сенаторов, способен нанести ущерб нацбезопасности страны и ее партнерам.

В случае завершения этот проект увеличит пагубное влияние Владимира Путина на Европу, дестабилизирует хрупкую безопасность Украины и будет содействовать дальнейшей российской агрессии. из текста письма

Если требования не будут выполнены и власти государства не изменят свое отношение к СП-2, то сенаторы заблокируют назначения в министерство финансов Соединенных Штатов.

Напомним, что в Польше смирились с тем, что "Северный поток - 2" будет достроен. Пресс-секретарь правительства страны Петр Мюллер заявил, что власти ФРГ отказались противостоять строительству СП-2, что является нарушением принципов энергетической солидарности, без которой блокаду газопровода будет сложно осуществить.

Ранее мы сообщали, что строительство "Северного потока - 2" завершено на 99%.

Фото: Nord Stream 2 / Aксель Шмидт