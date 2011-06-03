Пресса указала на то, что от действий Белого дома пострадать могут не только "враги" Вашингтона, но и его "друзья".

Вашингтонская администрация при президенте-республиканце Дональде Трампе направила специального посланника президента Стивена Уиткоффа в Москву, чтобы уложиться в навязанный самой себе срок по мирному урегулированию на Украине. Соответствующие сведения в публикации привели иностранные корреспонденты из новостного агентства The Bloomberg.

Белый дом стремится уложиться в очередной навязанный самому себе срок. Это рисковая игра, в чем убедилась администрация Джо Байдена. Нужен кропотливый расчет, чтобы наказать покупателей российской нефти, не пошатнув глобальный рынок. статья иностранного СМИ

Журналисты уточнили, что американский президент-республиканец Дональд Трамп ранее пригрозил странам, покупающими российские энергетические ресурсы, вторичными санкциями. В такой ситуации могут пострадать "как друзья, так и враги", отмечает новостное агентство. Лидер Белого дома предупредил общественность, что он отводит 50-дневный срок на достижение мирных договоренностей между Москвой и Киевом, после чего намеревается ввести 100-процентные торговые пошлины в отношении России и ее торговых партнеров. Однако уже 29 июля он сказал, что разочарован действиями российского руководства и прогрессом в урегулировании, а потому сокращает срок ультиматума до 10 дней.

Bloomberg: состояние российских бизнесменов выросло более чем на $20 млрд.

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