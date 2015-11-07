Bloomberg: состояние российских бизнесменов выросло более чем на $20 млрд

Наибольшие убытки из российских предпринимателей понес председатель совета директоров НЛМК Владимир Лисин.

Состояние богатейших российских бизнесменов увеличилось с начала 2025 года года на 20,163 миллиардов долларов. Соответствующие данные приводятся журналистами из новостного агентства The Bloomberg со ссылкой на документ под названием "Индекса миллиардеров" (Bloomberg Billionaires Index), который, в частности, рассчитывается экспертами на основе стоимости акций компаний. По данным от Bloomberg Billionaires Index, сооснователь мессенджера Telegram Павел Дуров с начала текущего года заработал 3,27 миллиарда долларов. Сейчас состояние предпринимателя составляет 14,3 миллиарда долларов, а состояние акционера крупнейшего производителя железной руды в России "Металлоинвест" Алишера Усманова увеличилось на 3,12 миллиарда долларов, до отметки в 16,3 миллиардов долларов.

Специалисты уточнили, что наибольшие убытки понес председатель совета директоров НЛМК Владимир Лисин. Состояние бизнесмена уменьшилось на 3,58 миллиарда долларов и сейчас находится на уровне в 22,2 миллиарда долларов. Иностранное СМИ с марта 2012 года публикует Bloomberg Billionaires Index, в который включены сведения о состоянии 500 богатейших людей со всей планеты.

Bloomberg заявил о росте состояния богатейших россиян более чем на $24,5 млрд.

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