В Киеве заявили, что считают Белоруссию агрессором даже без доказательств

Давид Арахамия объяснил отношения, которые складываются между Киевом и Минском.

Украинские власти заявили, что что считают Белоруссию агрессором даже без доказательств. Соответствующее заявление в эфире британского телеканала Sky News сделал руководитель правящей в стране политической партии в Верховной Раде Давид Арахамия. Чиновник также отвечает в парламенте за комитет по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки. Он пояснил, что у киевского режима нет подтверждений того, чтобы Вооруженные силы Минска пересекали государственную границу ради участия в специальной военной операции РФ на Украине.

До сих пор у нас не было никаких доказательств... пересечения украинской границы каким-либо белорусским солдатом. Давид Арахамия, депутат Украины

Укранский депутат добавил, что из Белоруссия представляет для Украины "сложный вопрос". Он добавил, что с одной стороны речь идет о географических соседях и отсутствия фактов пересечения белорусами границ с Украиной для участия в региональном конфликте, а с другой - Минск считается "агрессором" по аналогии с Москвой, так как российское руководство может использовать территорию республики "как платформу" для наступления на Киев.

Давид Арахамия рассказал о последствиях размещения ТЯО в Белоруссии.

Фото и видео: YouTube / Sky News