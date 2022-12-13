Давид Арахамия рассказал о последствиях размещения ТЯО в Белоруссии

Глава "Слуги народа" оценил вероятность еще большего объема мобилизации граждан в ВСУ.

Главва правящей политической партии Украины "Слуга народа" Давид Арахамия рассказал журналистам британского телеканала Sky News о последствиях размещения российского стратегического ядерного арсенала на территории Белоруссии. Парламентарий пояснил иностранцам, что на текущий момент киевский режим серьезно не относится к угрозе, о которой объявил глава РФ Владимир Путин. При этом депутат подчеркнул, что его опыт показывает, что произойти может что угодно. Политик отметил, что в случае наступления со стороны Белоруссии Вооруженным силам Украины будет непросто, ведь на государственной границе находятся болотистые земли. Он пояснил, что если Россия все же решится разместить ТЯО в соседнем государстве, то ВСУ придется усиливать мобилизацию граждан и набирать еще большее количество людей в свою армию.

Арахамия призвал украинцев запастись едой на случай повреждения энергетических объектов.

Фото и видео: YouTube / Sky News