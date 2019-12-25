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Арахамия призвал украинцев запастись едой на случай повреждения энергообъектов
Сегодня, 14:14
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Арахамия призвал украинцев запастись едой на случай повреждения энергообъектов

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Депутат подчеркнул, что экстренные службы и органы власти прорабатывают различные сценарии.

Депутат Верховной рады Украины Давид Арахамия призвал жителей страны запастись едой на случай повреждения энергообъектов. Об этом он написал в своем Telegram-канале.

Арахамия отметил, что следующая неделя для Украины может быть трудной. Он не исключил, что последуют новые отключения электроэнергии. Депутат подчеркнул, что экстренные службы и органы власти прорабатывают различные сценарии.

Призываем каждого дополнительно позаботиться о себе и своих семьях. Сделайте запас воды, еды длительного хранения, зарядите телефоны.

Давид Арахамия, депутат Верховной рады

Ранее Столтенберг заявил, что поддержка Украины дорого обходится европейцам.

Фото: YouTube / ТСН

Теги: верховная рада украины, давид арахамия, запасы еды
Категории: Лента новостей, Мировые новости, События на Украине,

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