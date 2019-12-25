Арахамия призвал украинцев запастись едой на случай повреждения энергообъектов

Депутат Верховной рады Украины Давид Арахамия призвал жителей страны запастись едой на случай повреждения энергообъектов. Об этом он написал в своем Telegram-канале.
Арахамия отметил, что следующая неделя для Украины может быть трудной. Он не исключил, что последуют новые отключения электроэнергии. Депутат подчеркнул, что экстренные службы и органы власти прорабатывают различные сценарии.
Призываем каждого дополнительно позаботиться о себе и своих семьях. Сделайте запас воды, еды длительного хранения, зарядите телефоны.
Давид Арахамия, депутат Верховной рады
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Фото: YouTube / ТСН
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