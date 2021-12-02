Столтенберг: поддержка Украины дорого обходится европейцам

Военная и финансовая поддержка Украины дорого обходится европейцам. Об этом заявил генсек НАТО Йенс Столтенберг в интервью Welt am Sonntag.
По его словам, нынешняя ситуация сказывается на росте цен на продукты питания и электроэнергию. Он подчеркнул, что для многих домохозяйств в Европе наступили тяжелые времена.
Однако странам Европы следует и далее обеспечивать Киев военными поставками, так как "лучший путь поддержать мир - это поддерживать Украину".
Йенс Столтенберг, генсек НАТО
Ранее Столтенберг заявил о попытках Китая контролировать инфраструктуру НАТО.
Фото: gettyimages.com
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