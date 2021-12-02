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Столтенберг: поддержка Украины дорого обходится европейцам
Сегодня, 12:41
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Столтенберг: поддержка Украины дорого обходится европейцам

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По его словам, нынешняя ситуация сказывается на росте цен на продукты питания и электроэнергию.

Военная и финансовая поддержка Украины дорого обходится европейцам. Об этом заявил генсек НАТО Йенс Столтенберг в интервью Welt am Sonntag.

По его словам, нынешняя ситуация сказывается на росте цен на продукты питания и электроэнергию. Он подчеркнул, что для многих домохозяйств в Европе наступили тяжелые времена.

Однако странам Европы следует и далее обеспечивать Киев военными поставками, так как "лучший путь поддержать мир - это поддерживать Украину".

Йенс Столтенберг, генсек НАТО

Ранее Столтенберг заявил о попытках Китая контролировать инфраструктуру НАТО.

Фото: gettyimages.com

Теги: европа, йенс столтенберг, нато, поддержка, украина
Категории: Лента новостей, Новости России, Мировые новости, События на Украине,

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