Столтенберг: поддержка Украины дорого обходится европейцам

По его словам, нынешняя ситуация сказывается на росте цен на продукты питания и электроэнергию.

Военная и финансовая поддержка Украины дорого обходится европейцам. Об этом заявил генсек НАТО Йенс Столтенберг в интервью Welt am Sonntag.

По его словам, нынешняя ситуация сказывается на росте цен на продукты питания и электроэнергию. Он подчеркнул, что для многих домохозяйств в Европе наступили тяжелые времена.

Однако странам Европы следует и далее обеспечивать Киев военными поставками, так как "лучший путь поддержать мир - это поддерживать Украину". Йенс Столтенберг, генсек НАТО

Ранее Столтенберг заявил о попытках Китая контролировать инфраструктуру НАТО.

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