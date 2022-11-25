Столтенберг заявил о попытках Китая контролировать инфраструктуру НАТО

В НАТО не назвали Китай своим противником.

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил о попытках Китая контролировать критически важную инфраструктуру Североатлантического военного альянса. Такое мнение чиновник высказал на пресс-конференции в Брюсселе. Он выступил в преддверии совета министров иностранных дел блока, который будет организован 29 и 30 ноября в Бухаресте. Делегаты со сторон-участниц рассмотрят новые внешние вызовы со стороны КНР. Внешнеполитические руководители обсудят пути повышения устойчивости от угроз. При этом в НАТО не считают Пекин противником, однако, власти страны продолжают модернизацию военного сектора от Арктики до Западных Балкан, космическом пространстве, киберпространстве.

НАТО проанализирует свою зависимость от Китая, исходя из уроков зависимости от российского газа. Йенс Столтенберг, генсек НАТО

В НАТО напомнили, что Китай делает все возможное для усиления собственного контроля над логистическими цепочками поставок и ключевыми промышленными секторами стран коллективного Запада.

Столтенберг заявил, что Украину ждет ужасающая зима.

Фото и видео: YouTube / NATO News