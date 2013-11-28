Столтенберг заявил, что Украину ждет ужасающая зима

В НАТО оценили украинский кризис.

Генеральный секретарь Североатлантического военного альянса Йенс Столтенберг считает, что Украину ждет ужасающая зима. Об этом чиновник объявил журналистам в ходе пресс-конференции в Брюсселе, посвященной совещанию министров иностранных дел блока, которое запланировано на 29-30 ноября в Бухаресте. По словам спикера, на территории государства "увеличивается жестокость", продолжаются ракетные обстрелы городской и гражданской инфраструктуры. Одновременно с этим европейский регион переживает энергетический кризис и рост цен на продукты питания.

Ракетные обстрелы городов и гражданской инфраструктуры, которые лишают украинцев тепла, света и продуктов питания. Это ужасное начало зимы для Украины. Йенс Столтенберг, генсек НАТО

Столтенберг: главы МИД стран НАТО примут решение о расширении помощи Украине.

Фото и видео: YouTube / DW News

