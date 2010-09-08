Столтенберг: главы МИД стран НАТО примут решение о расширении помощи Украине

Генеральный секретарь Североатлантического военного альянса Йенс Столтенберг сообщил, что главы министерств иностранных дел стран-участниц НАТО примут решение о расширении помощи украинским коллегам. Соответствующее заявление чиновник сделал в ходе выступления перед журналистами в Брюсселе. Эксперт добавил, что встреча министров запланирована на 29 и 30 ноября в Бухаресте. В частности, иностранные партнеры должны включить в перечень поставляемой поддержки киевскому режиму горючее и медикаменты.
Я ожидаю, что главы МИД увеличат нелетальную помощь Украине, включая зимнюю одежду, горючее, медикаменты.
Йенс Столтенберг, генсек НАТО
Столтенберг утверждает, что НАТО не обслуживает системы ПВО на Украине.
Фото и видео: YouTube / Reuters
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