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Столтенберг: главы МИД стран НАТО примут решение о расширении помощи Украине

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Генсек альянса рассказал о теме, которая будет в ходе встречи в Бухаресте главенствующей.

Генеральный секретарь Североатлантического военного альянса Йенс Столтенберг сообщил, что главы министерств иностранных дел стран-участниц НАТО примут решение о расширении помощи украинским коллегам. Соответствующее заявление чиновник сделал в ходе выступления перед журналистами в Брюсселе. Эксперт добавил, что встреча министров запланирована на 29 и 30 ноября в Бухаресте. В частности, иностранные партнеры должны включить в перечень поставляемой поддержки киевскому режиму горючее и медикаменты.

Я ожидаю, что главы МИД увеличат нелетальную помощь Украине, включая зимнюю одежду, горючее, медикаменты.

Йенс Столтенберг, генсек НАТО

Столтенберг утверждает, что НАТО не обслуживает системы ПВО на Украине.

Фото и видео: YouTube / Reuters

Теги: военная помощь, гуманитарная помощь, йенс столтенберг, мид, нато
Категории: Лента новостей, Тема дня, Мировые новости, События на Украине,

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