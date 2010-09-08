Столтенберг: главы МИД стран НАТО примут решение о расширении помощи Украине

Генсек альянса рассказал о теме, которая будет в ходе встречи в Бухаресте главенствующей.

Генеральный секретарь Североатлантического военного альянса Йенс Столтенберг сообщил, что главы министерств иностранных дел стран-участниц НАТО примут решение о расширении помощи украинским коллегам. Соответствующее заявление чиновник сделал в ходе выступления перед журналистами в Брюсселе. Эксперт добавил, что встреча министров запланирована на 29 и 30 ноября в Бухаресте. В частности, иностранные партнеры должны включить в перечень поставляемой поддержки киевскому режиму горючее и медикаменты.

Я ожидаю, что главы МИД увеличат нелетальную помощь Украине, включая зимнюю одежду, горючее, медикаменты. Йенс Столтенберг, генсек НАТО

Столтенберг утверждает, что НАТО не обслуживает системы ПВО на Украине.

Фото и видео: YouTube / Reuters