Столтенберг утверждает, что НАТО не обслуживает системы ПВО на Украине

Генсек НАТО заметил, что военные ВСУ тренируются использовать системы на территории стран альянса.

Генеральный секретарь Йенс Столтенберг утверждает, что НАТО не обслуживает системы противовоздушной обороны на Украине. Соответствующее заявление чиновник сделал в ходе пресс-конференции с журналистами в брюсселе. Он выступил в преддверии встречи министров иностранных дел, которая запланирована на 29 и 30 ноября в Бухаресте. эксперт напомнил СМИ о том, что международные специалисты стран-членов не принимают непосредственного участия в процессе работе ПВО киевского режима, а также любых других современных систем вооружений, поставляемых Западом в качестве военной помощи Украине. Для работы с системами украинские военнослужащие обучаются на территории европейских государств.

Когда необходимы специалисты для управления этими системами, будь это системы ПВО или другие, то украинцы проходили подготовку в странах НАТО… Но персонал НАТО не осуществлял работы на территории Украины. Это еще раз подчеркивает, что НАТО не является частью конфликта. Йенс Столтенберг, генсек НАТО

Напомним, что руководство Североатлантического военного блока ранее упоминал о том, что поставка современных систем ПВО украинским коллегам является приоритетом для НАТО.

Столтенберг: двери НАТО для Украины остаются открытыми.

Фото и видео: YouTube / Reuters