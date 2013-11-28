Столтенберг: двери НАТО для Украины остаются открытыми

Генсек альянса рассказал о том, что блок регулярно расширяется.

Генеральный секретарь Североатлантического военного альянса Йенс Столтенберг заявил, что двери НАТО для Украины остаются открытыми.Соответствующее заявление чиновник сделал в ходе пресс-конференции с журналистами в Брюсселе. Он выступил перед СМИ в преддверии очередного заседания руководителей внешнеполитических ведомств стран блока, которое состоится 29-30 ноября в Бухаресте. Спикер напомнил о том, что за последние года НАТО принял в свои ряды Черногорию и Северную Македонию, а в 2022 году приглашение присоединиться получили Швеция и Финляндия.

Двери НАТО открыты. И это не только на словах, мы показали это в наших действиях. У России нет вето на расширение НАТО. Это сообщение касается и Украины Йенс Столтенберг, генсек НАТО

Йенс Столтенберг добавил, что глава министерства по иностранным делам Украины приглашен на заседание в Бухаресте для того, чтобы обсудить поддержку киевского режима. Кроме того, во встрече примут участие главы внешнеполитических ведомств Грузии, Молдавии, Боснии и Герцеговины, Финляндии и Швеции.

НАТО призвала расширить военную помощь Киеву для мирного урегулирования.

Фото и видео: YouTube / Reuters