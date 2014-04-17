Йенс Столтенберг рассказал о "приемлемом мире" между РФ и Украиной.

НАТО призвала расширить военную помощь Киеву для мирного урегулирования кризиса. Соответствующее заявление в ходе Генеральной ассамблеи Североатлантического военного альянса сделал генеральный секретарь Йенс Столтенберг. Чиеовеик отметил о том, что такие действия от блока призваны помочь достичь украинской стороне "приемлемого мира" с Россией.

Каждый конфликт рано или поздно заканчивается за столом переговоров, но мы хотим мира, который подойдет Украине, а это напрямую зависит от успехов на поле боя. Поэтому НАТО должна расширять поставки вооружения Украине. Йенс Столтебнерг, генсек НАТО

Эксперт пояснил СМИ, что из-за продолжения проведения российской специальной военной операции на территории Украины власти США и их международные союзники по НАТО продолжают поставлять оружие Украине. Лидер Белого дома Джо Байден подписал закон о ленд-лизе. В настоящее время Вашингтон выделяет киевскому режимудесятки миллиардов долларов на эти задачи. Москва неоднократно подчеркивала, что поставки западной военной техники лишь затягивают конфликт в регионе. При этом транспорт с западными видами вооружения и боеприпасами будет законными целями для Вооруженных сил РФ.

Генсек НАТО перепутал Россию и Украину на парламентской ассамблее альянса.

Фото и видео: YouTube / NATO News