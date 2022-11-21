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Генсек НАТО перепутал Россию и Украину на парламентской ассамблее альянса

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В своей речи Столтенберг заявил, что "никто не должен поддерживать Украину".

Генсек НАТО Йенс Столтенберг перепутал Россию и Украину на парламентской ассамблее альянса. Трансляцию его выступления вела пресс-служба НАТО.

В своей речи Столтенберг оговорился, заявив, что "никто не должен поддерживать Украину". Позже он исправился и отметил, что имел ввиду Россию "в ее агрессии против Украины". Также Столтенберг призвал призвал продолжать всемерно расширять военные поставки Киеву.

Ранее Порошенко рассказал пранкерам, какое оружие поставляют Украине страны НАТО.

Видео: Telegram / СМОТРИ

Теги: генсек нато, йенс столтенберг, россия, украина
Категории: Лента новостей, Мировые новости,

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