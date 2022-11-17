Порошенко рассказал пранкерам, какое оружие поставляют Украине страны НАТО

Он добавил, что украинская армия обязана своими успехами поддержке Вашингтона.

Бывший президент Украины Петр Порошенко рассказал пранкерам Вовану и Лексусу, какое оружие поставляют Украине страны НАТО. Видеозапись опубликовали в Telegram-канале пранкеров.

Те представились экс-украинскому лидеру бывшим послом США в РФ Майклом Макфолом. Порошенко отметил, что с 24 февраля Украина получила техники более чем на 1,3 млрд гривен. Он добавил, что украинская армия обязана своими успехами поддержке Вашингтона.

Потому что на юге вся артиллерия западного калибра, большая часть артиллерии поставляется США. На востоке у нас много техники, включая HIMARS и комплексы радио-электронной борьбы, РЛС контрбатарейной борьбы. Петр Порошенко, экс-президент Украины

Ранее Порошенко сообщил о закупке "крутых" беспилотников для ВСУ.

Видео: Telegram / Шоу ВиЛ (Вован и Лексус)