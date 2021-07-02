Алексей Кучеренко рассказал, что газа Украине не хватит на отопительный сезон.

Украине предрекли серьезные проблемы с газом зимой. С соответствующим заявлением в эфире местного телеканала "Первый независимый" выступил бывший министр по ЖКХ Алексей Кучеренко. По словам специалиста, российская компания "Газпром" не поставляет в европейский регион столько газа, чтобы можно было заполнить хранилища для прохождения отопительного сезона. Ранее "Газпром" отказался бронировать на июль дополнительный объем мощностей через украинский транзит газа.

У нас половина газа – украинский газ, на который мы можем регулировать цены, а половину нам надо где-то закупать. И что будет делать наш бизнес, наши местные бюджеты, на которые это все повесят? Ответа сейчас нет. Алексей Кучеренко, экс-министр ЖКХ Украины

В Киеве заметили, что "европейцы паникуют", что приводит к росту стоимости газа, несмотря на летний сезон. Кучеренко с сожалением заметил, что в настоящее время украинская власть не думает о грядущих проблемах с подачей газа населению.

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Видео: YouTube / 112 Украина