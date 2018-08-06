Валентин Бадрак назвал факторы, мешающие отрасли на Украине развиваться.

В Киеве списали на Россию провал Украины на рынке вооружений. Об этом в эфире местного телеканала UkrLife сообщил военный эксперт. По мнению гостя программы, Москва обвала экспорт оружия на Украине "злонамеренными действиями". Валентин Бадрак уточнил, что отрасль "просела" в стране с 2014 года

Потеряли многие рынки, уменьшились объемы. Конкуренты тоже не дремлют. Та же Россия является глобальным конкурентом Украины на рынке оружия. Если начинаются переговоры оружейников с Индией, то Россия начинает забрасывать в военные ведомства Индии различные рекламации, заявления о том, что недопустимо. Валентин Бадрак, украинский эксперт

Также проблемы с экспортом вооружения специалист обуславливает с конкуренцией на международном рынке, а также тем, что армия из-за начала конфликта на востоке государства остро нуждалась в вооружении и боевой технике. При этом Бадрак полагает, что сейчас Киев восстанавливает военно-промышленный комплекс, пока Москва испытывает "технологические спад и деградацию".

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