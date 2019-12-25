Депутат Шеремет: ни одной армии не по зубам прорвать оборону Крыма

Представитель Госдумы РФ оценил планы спецназа США по атаке на полуостров.

Депутат Михаил Шеремет заявил, что ни одной армии не по зубам прорвать оборону Крыма. В интервью "РИА Новостям" политик прокомментировал публикацию издания Business Insider о том, что американский спецназ готовится к прорыву обороны РФ на территории полуострова. Парламентарий напомнил о том, что регион оснащен современным вооружением, аналогов которому не существует в мире. В связи с этим возможный агрессор будет практически незамедлительно ликвидирован еще на подступах к государственной границе.

Крым надежно защищен. Да и не станут американцы лезть на рожон, для этого у них есть вассалы в лице других государств. Американцы преуспели в умении загребать жар чужими руками. Михаил Шеремет, депутат ГД

Эксперт полагает, что вместо того, чтобы сплотиться и объединиться для решения глобальных проблем, Вашингтон выбрал путь по созданию точек напряженности. Москва призвала лидеров ведущих стран мира организовать новую конференцию в Ялте, на которой будут обозначены "красные линии".

NYT: США предупредили союзников в Европе о риске "вторжения России" на Украину.

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