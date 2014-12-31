Business Insider: спецназ США готовится к прорыву обороны РФ в Крыму

Ставрос Атламазоглу раскрыл подробности о миссии по подрыву системы A2AD.

Business Insider: американский спецназ готовится к прорыву российской обороны в Крыму. Об этом в статье для американского издания заявил обозреватель и ветеран НАТО Ставрос Атламазоглу. Он назвал важной миссией для сотрудников Сил специальных операций Вашингтона нахождение и ликвидацию системы A2AD.

По мнению эксперта, сейчас армия США готовится к прорыву российской обороны на территории полуострова Крым. Он указал на выдержки из отчета местного Командования спецопераций. В документе упоминается о том, что современный спецназ Вашингтона обязан преследовать две основные цели. В их число вошло умение проникать на запретные объекты в глубине территории противника, а также поддерживать в боевой готовности обычные армейские подразделения.

Эксперт напомнил, значимой задачей становится уничтожение системы A2AD. В нее входят оперативно-тактические ракетные комплексы, средства противовоздушной обороны, радиолокационные станции, береговые противокорабельные ракеты. Система может свести на нет мощность ВМС США, если спецназ не может осуществить миссию по подрыву.

Столтенберг назвал условие для размещения ядерного оружия США в Восточной Европе.

Фото: Pixabay.com

