Столтенберг назвал условие для размещения ядерного оружия США в Восточной Европе

В НАТО оценили возможное размещение ядерного арсенала в ФРГ.

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг назвал условие для размещения американского ядерного оружия в Восточной Европе. Своей позицией дипломат поделился с журналистами на пресс-конференции, созванной немецким атлантическим обществом, а также Федеральной академией по политике безопасности.

Конечно, Германия должна решать, будет ли ядерное оружие в этой стране, но альтернативой этому легко может стать то, что ядерное оружие может оказаться в других европейских странах, в частности к востоку от Германии. Йенс Столтенберг, генсек НАТО

Эксперт заметил, что ждет от Берлина того, что страна останется частью совместного использования ядерного арсенала, так как это решение важно для всего европейского региона. Альтернативой в НАТО видят двусторонние договоренности с военным альянсом. Генсек добавил, что выступает за поддержание мира без использования ядерного вооружения, но при этом сейчас альянс не может себе позволить отказаться от обладания этим опасным оружием.

Меркель рассказала об обращении к Путину по поводу "нормандского формата".

Фото и видео: YouTube / NATO News

