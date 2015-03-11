Меркель рассказала об обращении к Путину по поводу "нормандского формата"

В Германии сожалеют о том, что саммит не состоялся.

Исполняющая обязанности немецкого канцлера Ангела Меркель рассказала об обращении к российскому коллеге Владимиру Путину. Она выразила сожаление о том, что саммит в "нормандском формате" не успел состояться до того, как чиновница покинет пост. Об этом чиновница рассказала журналистам во время пресс-конференции в Берлине.

Я просила российского президента, чтобы, пока я остаюсь канцлером, такая встреча состоялась, я бы очень хотела провести такую встречу. К сожалению, этого не состоялось. Поэтому я сожалею об этом. Ангела Меркель, и.о. канцлера ФРГ

Иностранка заметила, что ситуацию не меняет опубликованная российской стороной дипломатическая переписка между Сергеем Лавровым и главой МИД Германии Хайко Маасом. Меркель полагает, что "нормандский формат" все равно должен был пройти. Она уверена, что сейчас у Москвы с Берлином и Парижем разные точки зрения в отношении причин того, что мероприятие не состоялось.

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Фото и видео: YouTube / WELT