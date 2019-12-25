NYT: США предупредили союзников в Европе о риске "вторжения России" на Украину

В СМИ сослались на заявления американской разведки.

США предупредили союзников в Европе о риске "вторжения России" на Украину. Об этом рассказали читателям журналисты из американского издания The New York Times. Они заметили в материале о том, что у Запада осталось мало времени для того, чтобы успеть помещать Москве захватить соседнее государство. Публикация в СМИ основана на заявлениях официальных европейских и американских должностных лиц.

Осталось мало времени для того, чтобы помешать России предпринять военные действия на Украине, подталкивая европейские страны к сотрудничеству с США для разработки пакета экономических и военных мер по сдерживанию Москвы. публикация The New York Times

В журнале говорится о том, что российский президент Владимир Путин назвал алармистскими заявления Запада о том, что РФ якобы готовит вторжение на Украину. В прессе уточнили, что еще не знают, что конкретно будут делать со своими военнослужащими на границе, которых Минобороны РФ собрало около Украины. Глава Национальной разведки США Эврил Хейнс по результатам рабочего визита в Брюссель проинформировала дипломатов НАТО о возможном "военном вторжении" России в Киев. Сейчас эта тема является одной из самых обсуждаемых краткосрочных угроз.

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