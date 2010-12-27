По мнению политика, Москва действует более хитро в "газовом вопросе".

Депутат Рады предрек Украине поражение в "газовой войне" с Россией.По мнению оппозиционного политика Олега Волошина, Киеву не стоит превращать ситуацию "в войну", так как москвичи все равно окажутся хитрее и умнее в переговорах по транзиту газа.

И я думаю, что это проблема нынешней власти. Я бы им советовал не доводить до газовой войны, потому что Украина ее однозначно проиграет прокомментировал спикер

Ранее российские политики говорили о невозможности перевозить ресурсы через Украину. Теперь же чиновники заявили, что намерены сохранить транзит на взаимовыгодных условиях. Волошин добавил, что российские дипломаты создают впечатление у европейцев, что именно Киев тормозит процесс.

Напомним, что действующий контракт на поставку заканчивается в конце 2019 года. Новые соглашения еще не подготовлены, так как стороны не могут договориться между собой. В обсуждении вопроса участвует третья сторона - члены Еврокомиссии.

Ранее Piter.tv писал о том, что суд Амстердама арестовал акции дочки "Газпрома".

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