Депутат Рады назвал закрытие украинских каналов "зеленым фашизмом"

Вадим Рабинович считает, что Зеленский разрешил убивать журналистов в стране.

Депутат Верховной Рады назвал закрытие украинских каналов "зеленым фашизмом". Об этом представитель оппозиционной партии Вадим Рабинович сообщил журналистам в кулуарах Верховной Рады. Трансляцию заседания вел местный YouTube-канал NewsOne.

Когда закрывают каналы, когда убивают журналистов, когда людям не дают возможности открыть рот – это и есть фашизм, и сегодня он пришел в "зеленом" виде. Теперь на Украине можно избивать журналистов – Зеленский разрешил! Закрывать каналы тоже можно – Зеленский разрешил! Теперь и убивать можно – Зеленский разрешил Вадим Рабинович, украинский депутат

Эксперт подчеркнул, что прошлой ночью власти приняли решение о формировании "боевой группы из 20 человек", которая займется запугиванием журналистов и атакой СМИ. По мнению Рабиновича, координировать действия группы будет националист и бывший глава одесской ячейки "Правого сектора" (экстремистская организация, запрещенная на территории России) Сергей Стерненко. Парламентарий напомнил, что Стерненко приговорили к семи годам лишения свободы, но он "будет освобожден".

Минздрав Украины вновь заявил об отсутствии планов регистрировать "Спутник V".

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