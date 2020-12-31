Дело бывшего схимонаха Сергия поступило для рассмотрения в суд

Его обвиняют по трем уголовным статьям.

Дело бывшего схимонаха Сергия (Николай Романов), который обвиняется по трем статьям Уголовного кодекса, поступило для рассмотрения в Измайловский суд Москвы. Об этом пишет ТАСС на источник в суде.

В Измайловский районный суд Москвы поступили материалы дела в отношении Романова, дело распределено судье, заседание по нему пока не назначено. из сообщения собеседника СМИ

Согласно данным, опубликованным на официальном сайте суда, дело будет рассматривать судья Андрей Седышев.

Напомним, романова задержали в ночь в конце декабря прошлого года. Схимонах обвиняется в преступлениях по трем уголовным статьям. Речь идет о нарушении прав на свободу вероисповедания, самоуправстве и склонении к самоубийству. Вину он не признает. Адвокат Романова считает, что его подзащитному следует назначить меру пресечения, не связанную с арестом. Схимонаха Сергия отлучили от церкви осенью 2020 года.

Ранее сотрудники Федеральной службы безопасности задержали в Москве директора научно-исследовательского предприятия гиперзвуковых систем по делу о государственной измене.

Фото: YT / Всеволод Могучев