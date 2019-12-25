Экс-схимонаха Сергия обвиняют по трем статьям УК РФ

Басманный суд выберет фигуранту расследования меру пресечения.

Экс-схимонаха Сергия обвиняют по трем статьям Уголовного кодекса России. о данным журналистов ТАСС со ссылкой на адвоката Светлану Герасимову, Романова подозревают в склонении к самоубийству, самоуправстве и оскорблении религиозных чувств. Ранее фигуранта расследования задержали на территории Среднеуральского женского монастыря.

Статья 148 ("Нарушение права на свободу совести и вероисповеданий") и 330 ("Самоуправство") УК РФ, 110.1 УК РФ Светлана Герасимова, адвокат бывшего схиигумена Сергия

По данным Герасимовой, ее подзащитный конвоирован в Москву. Там ему изберут меру пресечения. Решение примет Басманный суд. заседание по данному делу назначено на 14 часов 29 декабря. Также адвокату известно о том, что региональная полиция задержала в монастыре нескольких прихожан и священников. В частности, под внимание правоохранительных органов попал Всеволод Могучев.

Задержанный на Урале бывший схимонах Сергий обратился к сторонникам.

Фото:Telegram/Схиигумен Сергий