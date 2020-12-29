Бывший схимонах призвал сторонников ничего не делать.

Задержанный на Урале бывший схимонах Сергий обратился к сторонникам. Известно, что бывшего схимонаха задержала полиция в ночь на 29 декабря. Позже он опубликовал в Telegram-канале ролик, в котором рассказал своим сторонникам о том, что с ним все хорошо. Он попросил их ничего не предпринимать.

Монастырю и всем моим чадам. Люблю вас, обнимаю крепко-крепко… У меня все хорошо... Не надо ничего делать. Надо жить по заповедям. Что случилось – у каждого свой крест бывший схимонах Сергий

В кадре Сергий одет в церковное облачение. Он находится за столом в помещении с белыми стенами. Ранее источник ТАСС сообщал, что мужчину планируют допросить в МВД по Свердловской области. В полиции заметили, что такой информацией не располагают. В Следственном комитете не стали комментировать ситуацию. Местные СМИ заявили, что сейчас экс-схимонах находится в СК РФ по региону.

Предположительно мужчину задержали за опубликованный на YouTube-канале видеоролик, в котором он призывает своих сторонников "умереть за Россию". Ранее Сергия дважды штрафовали по административным статьям (за возбуждение ненависти и вражды, в также за распространение недостоверной информации о коронавирусе).

На Урале задержали бывшего схимонаха Сергия.

Видео: TG / Схиигумен Сергий