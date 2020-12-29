ОМОН временно оцепил территорию Среднеуральского женского монастыря.

На Урале задержали бывшего схимонаха Сергия, который ранее захватил женский монастырь. Об этом рассказали журналисты ТАСС со ссылкой на собственный источник в региональной полиции. В правоохранительных органах напомнили, что схимонаха также отлучили от церкви. Сейчас его везут для дачи показаний.

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Источник информационного агентства уточнил, что на территории монастыря проводятся оперативные мероприятия, включая обыски. Кадры с работой правоохранительных органов попали на видеозаписи очевидцев. В монастыре организовано оцепление из сотрудников ОМОН. К территории стали съезжаться сторонники схимонаха. Сейчас на участке дежурят представители ГИБДД и эвакуатор.

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Видео: ВК / Людмила Васильева, TG / Life Shot