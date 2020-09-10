Такое решение вынес Церковный суд.

Схимонаха Сергия отлучили от церкви. Об этом сообщили журналисты "РИА Новостей" со ссылкой на заявление епархии. Решение принял Церковный суд.

Сегодня принято решение направить на утверждение правящему архиерею представление о его отлучении от церкви. А дальше у правящего архиерея есть определенные сроки, в течение которых он может утвердить или не утвердить Николай Малета председатель суда

Напомним, что поводом для отлучения Сергия стало то, что схимонах не подчинился решению об извержении его из сана, а также продолжил вести богослужения. Основатель Среднеуральского женского монастыря стал скандально известен после того, что начал говорить о "псевдопандемии" коронавируса. Епархия лишила Сергия права проповедовать. Однако тот не послушался. Он проклял всех тех, кто закрывает храмы в целях борьбы с коронавирусной инфекцией.

В отношении Сергия возбуждены административные дела. Его оштрафовали на 90 тысяч рублей за разжигание ненависти и вражды, а также на 18 тысяч рублей за унижение человеческого достоинства. В епархии отметили, что все таинства, которые совершал Сергий, будут считаться недействительными.

Более 150 монахинь решили остаться с экс-схиигуменом Сергием.

Видео: YouTube / Всеволод Могучев