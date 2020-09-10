Схимонаха Сергия отлучили от церкви. Об этом сообщили журналисты "РИА Новостей" со ссылкой на заявление епархии. Решение принял Церковный суд.
Сегодня принято решение направить на утверждение правящему архиерею представление о его отлучении от церкви. А дальше у правящего архиерея есть определенные сроки, в течение которых он может утвердить или не утвердить
Николай Малета председатель суда
Напомним, что поводом для отлучения Сергия стало то, что схимонах не подчинился решению об извержении его из сана, а также продолжил вести богослужения. Основатель Среднеуральского женского монастыря стал скандально известен после того, что начал говорить о "псевдопандемии" коронавируса. Епархия лишила Сергия права проповедовать. Однако тот не послушался. Он проклял всех тех, кто закрывает храмы в целях борьбы с коронавирусной инфекцией.
В отношении Сергия возбуждены административные дела. Его оштрафовали на 90 тысяч рублей за разжигание ненависти и вражды, а также на 18 тысяч рублей за унижение человеческого достоинства. В епархии отметили, что все таинства, которые совершал Сергий, будут считаться недействительными.
Более 150 монахинь решили остаться с экс-схиигуменом Сергием.
Видео: YouTube / Всеволод Могучев
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