Суд Петербурга дал год исправительных работ мстительному ремонтнику окон

Суд Петербурга огласил приговор по делу о мстительном ремонтнике окон. Заказчица не заплатила ему, и он решил отомстить ей, сняв установленные окна.

Петродворцовый районный суд Петербурга огласил приговор в отношении мужчины, признанного виновным в совершении преступления, предусмотренного части 1 статьи 330 УК РФ (самоуправство). Об этом сообщили в объединенной пресс-службе судов Петербурга.

По данным суда, с весны до зимы прошлого года обвиняемый собирался заниматься установкой мансардных окон. Он попал в помещение в Ропшинском шоссе и сам же вынес эти окна, причинив ущерб собственникам в размере 208 тысяч рублей.

Мужчина вину признал. По его словам, после монтажа двух окон отправил потерпевшей фото, она перевела ему 35 тысяч рублей. В январе фигурант установил оставшиеся окна, а заказчица сообщила, что качество ее не устраивает, работу она оплачивать не будет и обратится в другую фирму. Далее Хобот узнал от прораба, что ему также не заплатили. Немного подождав, обвиняемый взял знакомого и демонтировал с крыши дома 6 мансардных окон за час. Вызвал автомобиль, погрузил их и уехал.

Суд назначил наказание в виде исправительных работ сроком на 1 год с удержанием 5% заработка в доход государства условно с испытательным сроком 1 год.

Ранее сообщалось, что суд Петербурга дал 2 года работ мужчине, отрицавшему Холокост в социальных сетях.

Фото: Piter.TV

