Суд Петербурга дал 2 года работ мужчине, отрицавшему Холокост в социальных сетях

Суд Петербурга огласил приговор в отношении мужчины, который два года отрицал Холокост и пренебрежительно относился к Дню Победы в социальных сетях.

Санкт-Петербургский городской суд огласил приговор в отношении Алексея Наумова, признанного виновным в совершении двух преступлений, предусмотренных пунктами "в", "г" части 2 статьи 354.1 УК РФ, и преступления, предусмотренного частью 4 статьи 354.1 УК РФ. Об этом сообщили в объединенной пресс-службе судов Петербурга.

По данным суда, в 2020 и в 2022 году обвиняемый с разных фейковых страниц в социальной сети ВКонтакте распространял информацию, отрицающую Холокост, а также неодобрительно высказывался о Дне Победы и других праздниках воинской славы.

Кроме всего, оказалось, что у обвиняемого ещё есть татуировки с нацистской символикой.

В итоге мужчина свою вину признал, раскаялся и пообещал переделать татуировки.

Суд назначил наказание в виде принудительных работ сроком на 2 года с удержанием 20% из заработной платы в доход государства с запретом заниматься деятельностью по размещению материалов в информационно-телекоммуникационных сетях, включая Интернет, в течение 3 лет.

Ранее сообщалось, что в Москве будут судить псевдобизнесмена, похитившего у четверых граждан почти 14 млн рублей.

Видео: объединенная пресс-служба судов Петербурга

