В Москве будут судить псевдобизнесмена, похитившего у четверых граждан почти 14 млн рублей

На текущий момент мужчина находится под домашним арестом.

Следственные органы по российской столице завершили расследование уголовного дела, возбуждённого в отношении 35-летнего мужчины, который обвиняется по статье за серию мошенничеств. Известно, что криминальные эпизоды были совершены четыре года назад. Правоохранительные органы считают, что в период с 2016 по 2018 год подозреваемый знакомился с людьми и сообщал им о возможности извлечения высокого дохода в случае инвестирования в его бизнес. На само деле злоумышленник не занимался предпринимательской деятельностью, поэтому тратил полученные денежные средства по своему усмотрению. Пострадавшие граждане не получали никаких доходов, а деньги им так и не вернули. В общей сложности сумма ущерба составила порядка 14 миллионов рублей. В настоящее время уголовное дело по части 4 статьи 159 УК РФ направлено в Останкинский районный суд города Москвы для рассмотрения по существу. На текущий момент мужчина находится под домашним арестом.

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Фото и видео: МВД Медиа