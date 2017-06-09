В Подмосковье выявлен швейный цех, в котором трудилось 13 нелегальных мигрантов

Иностранцы прибыли в Россию из Юго-Восточной Азии.

На территории Московской области правоохранительных органов по "Ногинскому" выявили в частном доме в городе Электроугли швейный цех, в котором работали нелегальные мигранты. Соответствующее заявление сделали представители пресс-службы МВД России. В полиции уточнили, что по статье за незаконное осуществление трудовой деятельности и нарушение режима пребывания на территории РФ (18.8 и 18.10 КоАП РФ) в отношении 13 иностранцев составлены административные протоколы. Известно, что фигурантами дела стали представители стран Юго-Восточной Азии. В настоящее время они размещены в Центре временного содержания иностранных граждан, расположенном в Егорьевске. Далее мигранты будут отправлены из страны домой. Оперативниками проводятся дальнейшие мероприятия по установлению и задержанию организатора незаконной миграции.

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Фото и видео: МВД Медиа