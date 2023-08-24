В Хабаровске полицейские задержали подозреваемого в хищениях у пенсионеров

Ирина Волк рассказала о мошеннической схеме в регионе.

Сотрудники уголовного розыска российских правоохранительных органов по городу Хабаровску совместно с коллегами из ФСБ задержали местного жителя, который подозревается в мошенничестве в отношении пенсионеров. Согласно предварительной информации от официального представителя МВД Ирины Волк, неизвестные злоумышленники звонили женщинам, представлялись их знакомыми и сообщали о том, что попали в автомобильную аварию. У "жертв" они просили через доверенное лицо передать денежные накопления ради компенсации ущерба.

Курьер в медицинской маске и темных очках приезжал к потерпевшим, получал деньги и перечислял их организаторам криминальной схемы. За свои услуги мужчина брал порядка десяти процентов от суммы похищенного. Общий ущерб составил 225 тысяч рублей. Ирина Волк, пресс-секретарь МВД России

В ходе обыска в жилище задержанного и при осмотре его автомобиля оперативники изъяли мобильные устройства, банковские карты и другие предметы, имеющие доказательственное значение. По факту инцидента возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 159 УК РФ.

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Фото и видео: МВД Медиа