Дело Болучевского: серьезный разговор о случившемся в Выборгском районе

В основе этого материала - высказывания представителей власти и общества Выборгского района по резонансной теме, собранные журналистами как в формате личных интервью, так и во время недавней внеплановой встречи Геннадия Орлова с населением. Мы постарались понять, как оценивают случившееся самые разные люди: от первых лиц района и депутатов до простых работников бюджетной сферы и друзей задержанного.

В начале сентября в Выборгском районе произошло то, что сейчас все называют "делом Болучевского". По подозрению в подлоге и хищении крупной суммы бюджетных средств был задержан председатель местного комитета финансов. Александр Болучевский вину признал и заявил, что действительно занимался подлогом и хищениями в период с 2017 по 2019 годы. Часть из них он якобы потратил на "покупку" места в мэрии Москвы, а часть попросту обналичил.

С тех пор произошло не так уж мало событий. Местная администрация запустила масштабную проверку и уволила 6 сотрудников из "команды Болучевского". Официально был назначен новый председатель комитета и запущена структурная реформа внутри муниципалитета. Глава администрации Геннадий Орлов продемонстрировал открытость и поделился подробностями ЧП с губернатором, СМИ и местными жителями. Для этого в Выборге устроили специальную встречу с активом района. Так все узнали, что по предварительной версии, Болучевский вел двойную бухгалтерию, скрывал значительную часть дополнительных доходов районного бюджета, и "сливал" их через подставные фирмы. Те, якобы выполняли ремонт муниципальных объектов, а по факту, возвращали средства лично чиновнику.

На этом официальные подробности "дела Болучевского" пока что заканчиваются. Следком молчит и не раскрывает детали, ссылаясь на тайну следствия. Окружение Болучевского, понятное дело, не спешит идти на контакт со СМИ. Согласитесь, получается весьма плоская картинка. Кто мог участвовать в схемах Болучевского, что значат исчезнувшие средства для района с населением в 200 000 жителей, каким выборжане запомнили самого обвиняемого? Канал Piter.TV побывал в Выборге и зафиксировал реплики самых разных людей на этот счет.

Что произошло: факты и эмоции

Хронология случившегося на данный момент восстановлена достаточно детально. Вот как описывает последовательность происшествий глава администрации Выборгского района Геннадий Орлов. По его словам, схему Болучевского раскрыла именно районная администрация по наводке из налоговой службы.

По информации, полученной из налоговой инспекции о сомнительных перечислениях из бюджета, мной было дано распоряжение о формировании внутренней комиссии. По результатам комиссии мы подтвердили: сомнительные платежи из бюджета были. Был приглашен бывший председатель комитета Болучевский, он дал письменное объяснение. Затем я пригласил руководителей правоохранительных органов, довел до них информацию, передал пакет документов нашей проверки., - говорит Геннадий Орлов.

Правда, в соцсетях и СМИ до сих пор есть путаница в вопросе - откуда, собственно, были похищены деньги. Из чьего кармана: городского, районного, областного или федерального? Как оказалось, Болучевский "работал" с районным бюджетом (общий размер - примерно 5 млрд рублей). Причем только с дополнительными незапланированными поступлениями в казну, которые умело скрывались от руководства. То, что плановый бюджет, утвержденный депутатами, главой и правительством области, не пострадал, подтверждают и глава регионального комфина Роман Марков.

Мы убедились, что средств областного бюджета в данных схемах задействовано не было. Мы также проанализировали ситуацию по текущему бюджету района в 2020 году. Мы не видим угрозы для жителей по неисполнению расходной части бюджета по публичным обязательствам, социальным выплатам и зарплатам, - заявил он на последнем заседании Правительства.

Впрочем, это не отменяет факта правонарушения. Вот как комментирует ситуацию депутат МО "Город Выборг" Александр Петров.

Это выходит за рамки моего понимания. Это казнокрадство. Необходимо разобраться, что привело к такому поступку, надеюсь, со временем, мы это поймем - считает Александр Петров.

Наш собеседник уверен, что Болучевский не мог провернуть в одиночку озвученную схему: по его словам, в ближайшее время нужно особенно внимательно проверить окружение экс-финансиста.

В этой ситуации следствие, конечно, установит всю цепочку причастных лиц. Первоочередная задача - вернуть деньги в бюджет, сделать все, что возможно для этого. Администрация, депутаты, следствие и ФСБ уже совместно работают над решением общих задач, - говорит депутат.

Глава Рощинского поселения Надежда Белоусько назвала случившееся "ударом в спину". Она верила Болучевскому как члену единой команды и относилось к нему с уважением. Случившееся руководительница восприняла как личную боль.

Это была ложь. Это недостоверная информация о работа по исполнению бюджета, о его результатах. В результате все сельские и городские поселения в свои бюджеты недополучили средства, так необходимые нам. Если помните эту фразу, постоянную фразу от Болучевского "Денег нет". Теперь стало понятно, почему этих денег нет. Получателем бюджетных средств оказался один человек, - вспоминает она.

Потерпевшие здесь - все: финансовые и репутационные потери

Администрация Выборгского района фигурирует в деле о хищении в статусе потерпевшего. И не зря: недополученные в бюджет средства - это деньги, которые не дошли до каждого поселения в районе.

Например, их могли бы получить местные школы. В этом уверена директор Первомайского образовательного центра Мария Карпова.

Эти дополнительные средства помогли бы нам. Это ремонты, это программа по оснащению технологическим оборудованием пищеблоков, и устранение нарушений, выявленных надзорными органами. Мне хочется обратиться с просьбой к совету депутатов и руководству районов - не забудьте про наши учреждения, несмотря на эти проблемы, ведь за нами стоят дети.

Хищения из бюджета, это не только денежные потери, но и удар по репутации района - вот в чем сходятся, наверное, все выборжане. Выборгский район исторически возглавляет рейтинги социального и экономического развития в Ленинградской области. Тем больнее случившееся восприняли в районе.

Это пятно, которое лежит на мне как на физическом лице, как на руководителе исполнительного органа. Это пятно для поселений, депутатов и контрольно-счетной палаты. Мы будем делать все возможное, чтобы опять приобрести тот статус, который у нас был, - говорит Геннадий Орлов.

А районный депутат Владимир Остапчук переживает, что случившееся перечеркнет в глазах народа то хорошее, что уже сделано для людей на местах.

Я думаю, в этой ситуации нам надо поддержать нашу администрацию. Мне до слез жалко Геннадия Алексеевича. Мы все понимаем объем работ, которые производятся, это его заслуга, заслуга депутатов и руководителей на местах. Я много езжу по поселкам, они за последние годы постоянно преобразуются. Теперь это комфортные места обитания жителей. И эти похищенные деньги, конечно, могли сделать их еще лучше, сделать наш район еще краше, - считает Остапчук.

Кто же такой Александр Болучевский? Ждали ли от него должностного преступления?

Уроженец Каменногорска, выпускник местной Академии госслужбы, обладатель красного диплома, профессионал своего дела. Человек, отработавший более 10 лет в органах власти Выборгского района. Специалист, которого высоко ценили и в районе, и в области.

Вот что знали об Александре Болучевском в Выборге до сентября 2020 года. В целом - положительный образ. Да и сейчас многие вспоминают чиновника скорее с позитивом. Например, во время обсуждения "дела Болучевского" с населением в Совете депутатов, на трибуну поднялся Алексей Майбуров. Он признался: считал и будет считать себя другом обвиняемого.

С того момента, как я узнал о произошедшем, до сих пор, я нахожусь в странном состоянии. Я знаю его родителей, это была интеллигентная семья. Сам Александр Александрович - образованный человек. Он заканчивал нашу академию госслужбы, экономику ему преподавал мой отец. И мой отец на лекциях всегда говорил, между коммерческими организациями могут быть какие-то риски и интерпретации. Но в бюджете все должно быть четко, копейка в копейку. И Болучевский все это очень четко усвоил, он был одним из лучших учеников моего отца.

Друг подследственного заочно обратился к нему. Пожелал сотрудничать со следствием, и когда-нибудь вернуться к нормальной жизни.

У меня сложилось впечатление, что он действовал в каком-то шизофреническом, что ли, состоянии. Другого объяснения у меня нет. Фрэнсис Бэкон сказал, что деньги - хороший слуга, но плохой хозяин. Возможно, в этой истории на каком-то этапе произошло то, что Болучевский стал слугой денег.

Из негатива - только вечное "нет денег", которое слышали от Болучевского многие наши собеседники. Теперь его реплика воспринимается иначе. Вспоминает глава Полянского поселения Василий Козлов.

Я приходил в комитет финансов лично, часто спрашивал у Болучевского деньги на разные конкретные цели, и часто получал ответ: денег нет. Это всегда было сложно слушать, а сейчас особенно сложно.

С ним согласна и директор МБОУ "Гимназия" (город Выборг), председатель наблюдательного совета автономного учреждения "Детские оздоровительные лагеря" Марина Петрова.

Мне очень жалко, что этот финансист так подставил Геннадия Алексевича! Могу сказать, что похищенные деньги можно было бы направить на прекрасные проекты: на развитие образования, на детские лагеря. Образовательным учреждениям и лагерям всегда нужны средства, и на текущую деятельность, и на новые проекты.

Впрочем, единый образ так и не складывается. Кто же Болучевский? Корейко, который от ума и чувства превосходства над остальными смог изобрести гениальную схему по "сливу бюджетных средств"? Слуга денег или человек с помутнением разума? На эти вопросы вряд ли ответит даже следствие.

Шерше ля фам или обычная коррупция. Как такое стало возможным?

В объяснительной самого арестанта на имя главы администрации причина хищений обозначена странно до сумасшествия. Якобы была некая женщина М., повстречались с ней на курорте, и тут завертелось… Знойная незнакомка предложила провинциалу место в московской мэрии, ради этого пришлось воровать… и так далее. Все мы читали этот документ.

Конечно, русские женщины прекрасны и могут очаровать многих. Но чтобы на две уголовных статьи очароваться??? Лично нам слабо верится. Депутат Александр Петров тоже называет "версию Болучевского" бредом.

Если эта версия действительно существует, то это вдвойне больной человек. Я в эту версию не верю, чтобы кто-то мог передать другому человеку такую сумму денег. Что-то в этой ситуации скрыто и непонятно, следствие должно разобраться с этим.

Складывается впечатление, что все решил человеческий фактор и его окружение. Любой бизнесмен знает, если бухгалтер решил обмануть начальство, у него это получится. Не секрет, что это так часто и происходит на частных предприятиях. Если только профессиональных навыков хватит, а нравственности - наоборот. К этому добавляется несовершенство существующей системы контроля в муниципальной власти.

Этот случай показывает, что что-то нужно делать. Это же не только Выборг. Такое может произойти и в других местах. Нужно что-то менять: необходима, в первую очередь, системность, структурность контроля. Открытость финансового блока. В том числе - контроль над контролем, - говорит Александр Петров.

Похожие позиции и у членов антикоррупционной комиссии, которая активно работает внутри администрации по "делу Болучевского". Там уже установили лазейки в законодательстве, которые сделали возможной эту ситуацию.

Вскрываются интересные факты, которые требуют корректировки на законодательном уровне. Вообще о бюджетном финансировании районов. Не должно быть такого, чтобы в составе администрации как юридического лица, появилось еще одно юридическое лицо - комитет финансов, который подчиняется одновременно комитету финансов Ленинградской области, и районной администрации. Возможно, эти юридические сложности и дали повод для мысли: как-то умыкнуть деньги. Несовершенство системы создало такую возможность, - говорит Владимир Остапчук.

В ближайшее время депутаты городского и районного уровня будут рассматривать проект новой структуры администрации, в которой появятся отдельные органы для независимого контроля за финансами. Это будет серьезный экзамен для местного руководства: главе администрации и новому председателю комитета придется в каком-то смысле защитить "дипломный проект".

Что делать дальше? Что уже сделано?

На прошлой неделе Совет депутатов Выборгского района планировал рассмотреть отчет по исполнению бюджета на 2020 год. Это не случилось - Дмитрий Никулин перенес заседание после печальных новостей о махинациях. Теперь рассматривать исполнение бюджета будут по-новой, с пристрастием.

Пока же весь район ждет доклада о новой структуре администрации и первых шагов Константина Паничева на посту главы комитета. Впереди - продолжение внутренней проверки и работа антикоррупционной комиссии, возможно, новые отставки и увольнения. За этими шагами важно не забыть: осень 2020 - время подготовки бюджета на новый трехгодичный период. Об этом нам напомнил депутат Владимир Остапчук.

Самое важное, что сегодня имеется - у нас идет бюджетное планирование на следующие три года. Сегодня, как никогда, надо аппарату администрации усиленно работать. надо завершить те программы социально-экономического развития, которые у нас отрабатываются. И запланировать новые проекты.

Председатель ветеранской организации предложил руководителям всех уровней быть максимально открытыми, объяснять людям суть произошедшего, отвечать на вопросы. Но и рассказывать о результатах, достигнутых командой администрации ранее.

Мы все понимаем объем работ, которые производятся, это его заслуга, заслуга депутатов и руководителей на местах. Давайте поддержим главу администрации психологически и морально, для него это очень важно, - предложение депутата на встрече с населением зал встретил аплодисментами.

Объединиться, чтобы пережить случившееся - с таким тезисом согласны многие в окружении Геннадия Орлова. Например, Надежда Белоусько.

Вы знаете, я очень тяжело переживала это событие, как и большинство, потому что это.... наверное, наша общая боль. И руководства района, и глав администраций, и депутатов. Но я верю в Выборгский район, верю в то, что сложную ситуацию, в которую мы попали, мы обязательно выдержим.

Сам Геннадий Орлов при этом не отрицает, что не держится за кресло, и даже рассматривает возможность отставки. Но прямо сейчас его главная цель - разобраться со случившимся, и поставить точку, как во внутреннем, так и во внешнем расследовании.

Я хочу сказать, что за кресло и за должность я не держусь. Сейчас передо мной стоит главная задача, с позиции главы администрации разобраться с этой историей, поставить в ней точку и создать условия, которые бы сделали невозможными даже мысли о подобных схемах в дальнейшем!

Впрочем, есть и еще одна задача - возвращение похищенных средств в бюджет. Официально - надежда на это у Выборгского района есть. По информации Piter.TV, часть денег уже вычислена, значительную долю может компенсировать конфискация имущества подозреваемого, если его вина будет доказана. В общении с нами сразу несколько собеседников указали на то, что шансы вернуть похищенное в казну района – есть, администрация планирует добиваться этого через суд.

Вместо PS: