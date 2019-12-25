Геннадий Орлов: 6 человек уволены и это не предел

Сегодня, 23 сентября, в Выборге на встрече с активом поселений Выборгского района глава районной администрации Геннадий Орлов рассказал о том, что в администрации продолжается внутренняя служебная проверка.
Глава района также отметил, что администрация работает в тесном контакте со следственными органами и антикоррупционной комиссией.
Есть еще определенные объяснения, не все данные проверены до конца, но я надеюсь, что мы с этим разберемся.
По результатам проверок уволены 6 человек. Все они сознались в том, что имели отношение к махинациям бывшего председателя комитета финансов Александра Болучевского с бюджетными средствами. Степень причастности остальных подозреваемых установит следствие.
Ранее мы написали о том, что из комитета финансов администрации Выборгского района уволили еще 5 сотрудников.
Фото: Piter.TV
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