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Геннадий Орлов: 6 человек уволены и это не предел
Сегодня, 15:48
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Veskathy

Геннадий Орлов: 6 человек уволены и это не предел

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Глава администрации Выборгского района отметил, что внутренняя проверка продолжается, все виновные будут наказаны.

Сегодня, 23 сентября, в Выборге на встрече с активом поселений Выборгского района глава районной администрации Геннадий Орлов рассказал о том, что в администрации продолжается внутренняя служебная проверка.   

Глава района также отметил, что администрация работает в тесном контакте со следственными органами и антикоррупционной комиссией. 

Есть еще определенные объяснения, не все данные проверены до конца, но я надеюсь, что мы с этим разберемся.

По результатам проверок уволены 6 человек. Все они сознались в том, что имели отношение к махинациям бывшего председателя комитета финансов Александра Болучевского с бюджетными средствами. Степень причастности остальных подозреваемых установит следствие.

Ранее мы написали о том, что из комитета финансов администрации Выборгского района уволили еще 5 сотрудников.

Фото: Piter.TV

Теги: болучевский, выборг, комитет финансов
Категории: Новости Ленинградской области, Выборг,

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