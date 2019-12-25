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Из комитета финансов администрации Выборгского района уволили еще 6 сотрудников
Сегодня, 18:29
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Veskathy

Из комитета финансов администрации Выборгского района уволили еще 6 сотрудников

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В настоящий момент продолжается служебное расследование, в ходе которого специалисты проверяют декларации о доходах всех сотрудников комитета финансов за последние три года.

В администрации Выборгского района продолжается служебная проверка. Об этом сообщила пресс-служба районной администрации.

В ходе внутреннего расследования выявлено еще 6 сотрудников комитета финансов, которые были причастны к махинациям председателя комитета финансов Александра Болучевского. Все они сознались в совершении противоправных действий.

Напомним, что накануне был назначен новый председатель комитета финансов Константин Паничев.

Ранее мы написали о том, что в администрации Выборгского района продолжаются кадровые перестановки.

Фото: Piter.TV

Теги: болучевский, выборг, комитет финансов
Категории: Новости Ленинградской области, Выборг, Лента новостей, Картина дня,

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