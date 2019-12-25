Из комитета финансов администрации Выборгского района уволили еще 6 сотрудников

В администрации Выборгского района продолжается служебная проверка. Об этом сообщила пресс-служба районной администрации.
В ходе внутреннего расследования выявлено еще 6 сотрудников комитета финансов, которые были причастны к махинациям председателя комитета финансов Александра Болучевского. Все они сознались в совершении противоправных действий.
Напомним, что накануне был назначен новый председатель комитета финансов Константин Паничев.
Ранее мы написали о том, что в администрации Выборгского района продолжаются кадровые перестановки.
Фото: Piter.TV
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