Геннадий Орлов: за кресло не держусь, доведем дело до конца

Глава администрации Выборгского района прокомментировал события, связанные с махинациями в комитете финансов.

Сегодня, 23 сентября, в Выборге состоялась встреча главы районной администрации Геннадия Орлова с активом поселений Выборгского района.

Глава администрации отметил, что в данный момент происходят изменения в организационно-структурных изменениях в администрации , в частности в комитете финансов. Так, 21 сентября на должность председателя районного комитета финансов назначен Константин Юрьевич Паничев.

За кресло, за должность я не держусь. Я живу в Выборге почти что 50 лет, у меня здесь семья. Я хочу довести до логического завершения то пятно, которое лежит исключительно на мне, чтобы в дальнейшем не только такое не повторилось, но и чтобы даже подобных мыслей не было.

В администрации продолжается внутренняя служебная проверка. На сегодняшний день уволены 6 сотрудников комитета финансов.

Ранее мы написали о том, что в администрации Выборгского района продолжаются кадровые перестановки.

Фото: Piter.TV