Украинская делегация прибыла в Гомель для переговоров с Россией

В офисе Зеленского подчеркнули, что на этих переговорах украинская сторона будет настаивать на немедленном прекращении огня и выводе войск с Украины. Президент страны Владимир Зеленский «не очень верит» в результаты переговоров.

Делегация из Украины прибыла в Гомельскую область для переговоров с Россией. Об этом пишут РИА Новости.

На данный момент известно, что в состав делегации вошли Минобороны Украины Алексей Резников, глава фракции "Слуга Народа" Давид Арахамия, замглавы МИД Николай Точицкий, советник главы офиса президента Михаил Подоляк, депутат Верховной Рады Рустем Умеров, а также первый замглавы делегации Украины в Трехсторонней контактной группе Андрей Костин.

Переговоры назначили накануне. Первой в Гомельскую область прибыла делегация из России. Представители российской стороны заявили, что намерены ждать украинцев до 15:00 по московскому времени. Глава российской делегации Владимир Мединский сообщил, что время приезда украинской делегации сдвинулось из-за сложной логистики. В результате представители Украины прибыли в Гомель на вертолетах. В офисе Зеленского подчеркнули, что на этих переговорах украинская сторона будет настаивать на немедленном прекращении огня и выводе войск с Украины. Президент страны Владимир Зеленский "не очень верит" в результаты переговоров.

Ранее мы сообщили, что глава ДНР Пушилин сообщил о приостановке всеобщей мобилизации.

Видео: YouTube / РИА Новости