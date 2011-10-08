Переговоры с Украиной запланированы в 12:00 по московскому времени

По словам Мединского, позиция России в этом диалоге давно сформирована. Россия намерена вести переговоры с Украиной столько времени, сколько потребуется для достижения договоренности.

Глава российской делегации Владимир Мединский сообщил, что переговоры с украинской стороной запланированы на 12:00 по московскому времени. По его оценке, Украина будет представлена на достаточно высоком уровне.

Мединский подчеркнул, что украинские дипломаты прибудут где-то через час. Пока российская делегация "терпеливо и спокойно" ждет участников переговоров со стороны Украины.

Уже сутки мы в Белоруссии. Со вчерашнего вечера – на месте, согласованном с Украиной. К сожалению, время приезда украинской делегации переносилось несколько раз из-за сложной логистики.

Владимир Мединский, глава российской делегации, помощник президента РФ Владимира Путина

Как только представители украинской стороны прибудут на место встречи, российские дипломаты сядут за стол переговоров. Помещения оборудованы для комфортного проведения встречи. Мединский подчеркнул, что Россия не может раскрывать состав украинской делегации на переговорах. Это не в её полномочиях. По словам Мединского, позиция России в этом диалоге давно сформирована. Россия намерена вести переговоры с Украиной столько времени, сколько потребуется для достижения договоренности.

Ранее мы сообщили, что Евросоюз оценил перспективу переговоров между Россией и Украиной.

Видео: Telegram/РИА Новости