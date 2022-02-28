Евросоюз оценил перспективу переговоров между Россией и Украиной

По словам Урсулы фон дер Ляйен, всегда лучше вести мирные переговоры, чем воевать.

Председатель Еврокомиссии (ЕК) Урсула фон дер Ляйен в интервью Euronews заявила, что Украине придется согласится на переговоры с Россией. Она подчеркнула, что украинскую сторону должны устраивать условия этих переговоров.

По словам Урсулы фон дер Ляйен, всегда лучше вести мирные переговоры, чем воевать. Однако, как отметила политик, доверие к президенту РФ Владимиру Путину полностью подорвано.

Напомним, что помощник президента РФ Владимир Мединский заявил, что Украина согласовала переговоры с Россией. Их запланировали провести в Гомельской области. На встречу с представителями Киева выехала делегация из России. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков рассказал, что переговорам предшествовал телефонный разговор президента Украины Владимира Зеленского с его белорусским коллегой Александром Лукашенко.

Ранее мы сообщили, что глава ЕК выступила за вступление Украины в Евросоюз.

Видео: YouTube / euronews