Глава ДНР Пушилин сообщил о приостановке всеобщей мобилизации

Как отметил глава ДНР, украинское вооруженное формирование продолжает воевать с гражданским населением. Особенно это ощущается на подступах к населенным пунктам. Солдаты пытаются причинить как можно больше ущерба.

Глава Донецкой народной республики (ДНР) Денис Пушилин сообщил, что в республике полностью приостановлена всеобщая мобилизация. Об этом он сказал в эфире телеканала "Россия 24".

Руководство ДНР пришло к выводу, что те направления, на которые была нацелена мобилизационная компания, заполнены необходимым количеством солдат. При этом, Пушилин утверждает, что ситуация на линии соприкосновения остается напряженной. Как отметил глава ДНР, украинское вооруженное формирование продолжает воевать с гражданским населением. Особенно это ощущается на подступах к населенным пунктам. Солдаты пытаются причинить как можно больше ущерба. Пушилин подчеркнул, что украинское вооруженное формирование не считается с тем, какое количество гражданских должно выживать в подобных условиях.

Ранее мы сообщили, что представитель Минобороны РФ Конашенков рассказал о взятии Бердянска и Энергодара.

Видео: Youtube/Россия 24