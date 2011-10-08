Представитель Минобороны Конашенков: ВС России взяли под контроль Бердянск и Энергодар

Стало известно, что в минувшие сутки российским солдатам удалось уничтожить восемь боевых машин «Бук-М1», станции наведения ЗРК С-300, П-14, а также четыре боевых самолета на земле и один в воздухе.

Российским ВС удалось взять под контроль города Бердянск и Энергодар в Запорожской области Украины. Об этом сообщил представитель Минобороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков.

Несколько часов назад военное ведомство РФ сообщало о господстве российской авиации над территорией Украины. Конашенков напомнил, что российские военные не наносят ударов по гражданским объектам. Стало известно, что в минувшие сутки российским солдатам удалось уничтожить восемь боевых машин "Бук-М1", станции наведения ЗРК С-300, П-14, а также четыре боевых самолета на земле и один в воздухе.

Напомним, что сегодня, в 12:00 по московскому времени состоятся переговоры России и Украины. Российская делегация ожидает прибытия украинской стороны. По последним данным, дипломаты уже прибыли в Белоруссию.

Видео: Минобороны РФ