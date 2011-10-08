В Минобороны РФ сообщили о господстве российской авиации над территорией Украины

По словам Конашенкова, Воздушно-космические силы России в минувшие сутки уничтожили 8 боевых машин "Бук-М1" и станции наведения ЗРК С-300. Кроме того, выведены из строя станции П-14, 4 боевых самолета на земле и 1 в воздухе.

Представитель Минобороны генерал-майор Игорь Конашенков заявил, что российская авиация контролирует небо над Украиной.

В военном ведомстве напомнили, что российская армия не наносит ударов по гражданским объектам. По словам Конашенкова, Воздушно-космические силы России в минувшие сутки уничтожили 8 боевых машин "Бук-М1" и станции наведения ЗРК С-300. Кроме того, выведены из строя станции П-14, 4 боевых самолета на земле и 1 в воздухе.

Напомним, что 21 февраля президент России Владимир Путин подписал указы о признании суверенитета Донецкой и Луганской народных областей. В четверг, 24 февраля, он объявил о начале специальной военной операции на Донбассе. Путин напомнил, что в планы Москвы не входит оккупация Украины. Российская сторона настаивает на демилитаризации и денацификации Украины.

Ранее мы сообщили, что Евросоюз оценил перспективу переговоров между Россией и Украиной.

Видео: Минобороны РФ